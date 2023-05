Sécheresse en Espagne : 26 personnes arrêtées pour avoir détourné 26 millions de mètres cubes d’eau

Une enquête menée pendant quatre ans par la police espagnole vient d'aboutir à l’arrestation de 26 personnes pour le détournement de près de 26 millions de mètres cubes d’eau via 250 puits illégaux situés près de Malaga (Espagne).

Un vaste coup de filet. Une enquête menée pendant quatre ans par la police espagnole a abouti lundi 8 mai à l’arrestation de 26 personnes pour le détournement de près de 26 millions de mètres cubes d’eau à proximité de Malaga, a-t-on appris ce jeudi.

Toujours ouverte, l’enquête, menée par le Seprona de la Garde civile (police environnementale), cible encore une quarantaine de suspects. Elle a néanmoins permis d’arrêter ce lundi 26 personnes puisant illégalement l’eau de 250 puits illégaux dans la région agricole de l’Axarquia près de Malaga. Ces dernières ont été placées en garde à vue pour «délits présumés contre les ressources naturelles et l’environnement» et «usurpation des eaux publiques».

Les 26 millions de mètres cubes d’eau ont été détournés afin d’irriguer des centaines d’hectares de fruits tropicaux, notamment des mangues et des avocats. Le coût total du préjudice causé au domaine public hydraulique espagnol a été chiffré à plus de 10 millions d’euros selon franceinfo.

2 milliards contre la sécheresse

A l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire consacré à la lutte contre la sécheresse, le gouvernement espagnol a par ailleurs annoncé ce jeudi un ensemble de mesures pour un total de 2,19 milliards d’euros.

Dans le détail, 1,4 milliard d’euros seront consacrés à la construction de nouvelles infrastructures pour remédier à la pénurie d'eau, notamment des usines de désalinisation de l'eau de mer ou des systèmes pour accroître la réutilisation d'eaux usées. Les 784 millions d’euros restants seront dédiés à une aide envers les agriculteurs, dont près de la moitié de la somme sera allouée pour aider les éleveurs et les producteurs de lait.

«L'Espagne est un pays habitué à affronter des périodes de sécheresse, mais en raison du changement climatique, nous avons une incidence beaucoup plus importante d'épisodes chaque fois plus fréquents et plus intenses», a déclaré la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, en conférence de presse.

En Espagne, le niveau des réservoirs du pays, stockant l'eau de pluie afin de l'utiliser lors des mois plus secs, a chuté à 48,9% de leur capacité durant la première semaine de mai.

Déjà touchée par une année 2022 extrêmement sèche, l’Espagne a enregistré cette année son mois d'avril le plus chaud et le plus sec depuis 1961, date de début des statistiques relevées par l’Agence météorologique nationale (Aemet).

En raison du manque d’eau, de nombreux agriculteurs espagnols ont renoncé aux semis de printemps, notamment pour les céréales et les oléagineux. Une décision qui pourrait avoir pour effet de provoquer une explosion des prix sur les produits concernés et une pénurie alimentaire dans les prochains mois.

Selon le Coag, principal syndicat d'agriculteurs, 60% des terres agricoles en Espagne sont actuellement «asphyxiées» par le manque de précipitations.