Sécheresse : piscine, arrosage, lavage de voiture… voici ce qui pourrait être interdit cet été

Avec le réchauffement climatique, les périodes de sécheresse se multiplient. Malgré les récentes chutes de pluie, la France risque de souffrir de manque d'eau cet été. Voici les restrictions qui risquent de s'appliquer en fonction des niveaux d'alerte.

Le gouvernement préfère anticiper le manque d'eau. Un guide de sécheresse doit être publié sous peu. Il détaillera «les règles minimales qui doivent être mises en place par les préfets en fonction des niveaux de restriction». En attendant, 53 mesures du plan d'eau ont déja été publiées 17 avril dernier. Il y est indiqué «le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau» qui doit déjà répondre aux crises de sécheresse.

Quatre niveaux d'alerte

Le site Propluvia met à jour quotidiennement les mesures de suspension ou de limitation des eaux prises par les préfets sur le territoire de la France métropolitaine et de la Corse. Il existe actuellement quatre niveaux : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Les mesures de limitation des prélèvements sont adaptées aux différents usages.

La vigilance incite à sensibiliser les particuliers, les entreprises, les collectivités et les agriculteurs sur les économies d'eau sans restriction en vigueur. Les niveaux d’alerte et d’alerte renforcée exigent, eux, de réduire tous les prélèvements et interdisent les activités impactant les milieux aquatiques.

Parmi les restrictions, en cas d'alerte, l'arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardins potagers et irrigation par aspersion des cultures sont interdits entre 11h et 18h. L'arrosage des espaces verts est interdit sauf plantation de moins d'un an. Le remplissage et la vidange de piscines privées sont également prohibés saufs pour la remise à niveau et le premier remplissage. Laver sa voiture est interdit pour les particuliers et soumis à condition pour les professionnels. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs est interdit sauf réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel. L'irrigation des cultures par système d'irrigation localisée est autorisée.

Carte des départements concerné par un arrêté de limitage des usages de l'eau au 11 mai 2023 - Propluvia

Les restrictions du niveau d’alerte renforcée prévoit les interdictions suivantes : arrosage des pelouses, massifs fleuris, arrosage des jardins potagers entre 9h et 20h. Les arrosages des espaces verts sont également interdits, sauf plantations de moins d'un an. Le remplissage et la vidange de piscines privées sont interdits, hormis pour la remise à niveau et le premier remplissage. Pour les piscines ouvertes au public, la vidange est soumise à l'autorisation auprès de l'ARS. Laver sa voiture est interdit pour les particuliers et soumis à conditions pour les professionnels. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs est interdit. L'irrigation des cultures par système d'irrigation localisée est autorisée. Mais l'irrigation par aspersion des cultures est interdite entre 9h et 20h.

Enfin, le niveau de crise déclenche des interdictions pour préserver les usages prioritaires : santé, sécurité civile, eau potable, salubrité. L'arrosage des pelouses, massifs fleuris, des espaces verts est interdit. L'arrosage des jardins potagers est interdit entre 9h et 20h. Le remplissage et la vidange de piscines privées sont interdits. Pour les piscines ouvertes au public, la vidange est soumise à l'autorisation auprès de l'ARS. Laver sa voiture est interdit pour les particuliers et les professionnels. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs est interdit. L'irrigation des cultures par système d'irrigation localisé et par aspersion des cultures est interdite.

Plusieurs départements déjà en crise

Le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard, ont déjà atteint ce niveau de crise. Les départements touchés par le niveau 2 et 3 (alerte et alerte renforcée) sont l'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, le Loiret, la Haute-Saône, la Vienne, les Deux-Sèvres, l'Ain, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Selon les départements, seule une partie du territoire peut être touchée par les limitations.

En cas de non-respect des restrictions d'eau, les contrevenants s'exposent à une amende de 1.500 à 3.000 euros en cas de récidive.

des restrictions différentes pour les piscines

Certaines villes commencent à interdire la construction de nouvelles piscines en raison de la sécheresse. C'est notamment le cas de la commune d'Elne (Pyrénées-Orientales), où la mairie a voté un arrêté municipal pour ne plus délivrer de permis de construire pour les piscines individuelles, mais aussi les puits et forages domestiques.

Dans le Var, neuf communes ont aussi pris la décision à la fin du mois de février de ne plus livrer de permis de construire pendant cinq ans. Il s'agit des villages de Fayence, Callian, Mons, Tourrettes, Tanneron, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans et Bagnols-en-Forêt. Une décision prise par la communauté des communes du Pays de Fayence pour faire en sorte que la population ne manque pas d'eau cet été, alors que les ressources sont de plus en plus faibles.

La vente de piscines hors-sol sera également interdite dans les Pyrénées-Orientales à partir du 10 mai, a annoncé vendredi le ministre de la Transition écologique. Une manière d'«éviter d'avoir des gens qui achètent des piscines et qui ensuite auraient la tentation de les remplir alors même qu'on interdit ce remplissage», a expliqué Christophe Béchu. Ces règles ne concernent que les piscines de plus d’un mètre cube, les petites piscines pour enfants et pataugeoires ne sont pas concernées.