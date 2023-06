Emmanuel Macron organise jeudi et vendredi à Paris un sommet international pour un nouveau pacte financier mondial

La France organise ce jeudi 22 et vendredi 23 juin un sommet international pour un nouveau pacte financier mondial au Palais Brongniart à Paris. Le but est de mieux lutter contre les inégalités économiques et écologiques entre les Etats du Nord et du Sud.

Un grand rendez-vous planétaire. A l’initiative d’Emmanuel Macron, la France organise ce jeudi 22 et vendredi 23 juin un sommet international (à suivre en direct sur ce lien) pour un nouveau pacte financier mondial au Palais Brongniart à Paris. Cet événement, annoncé dès la COP27 en Egypte, doit permettre de renforcer la lutte contre les inégalités économiques et écologiques entre les Etats du Nord et du Sud.

En recevant les confirmations de participation et les messages de nos partenaires, je le sens : nous pouvons faire une énorme différence pour la planète et contre la pauvreté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 21, 2023

Le chef de l’Etat ouvrira l’événement via un discours prononcé à 9h, avant que six tables rondes ne soient organisées entre 10h30 et 19h. Ces dernières seront centrées sur des thématiques comme la croissance verte, la question du financement de la transition écologique et industrielle ou encore la réorganisation de la dette pour les pays vulnérables au changement climatique.

Des invités de prestige présents à ce sommet

Une centaine de chefs d’Etat et de gouvernement, des dirigeants de banques multilatérales de développement, 120 ONG, 70 partenaires du secteur privé et 40 organisations internationales seront invités pour débattre.

Des invités de prestige seront présents à cette occasion, comme Melinda French Gates, la co-fondatrice de la Fondation Bill & Melinda Gates, Luis Inacio Lula Da Silva, le président du Brésil, ou encore Olaf Scholz, le chancelier de l’Allemagne.

Les plus grandes organisations financières du monde seront aussi représentées avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Ajay Banga, le président de la Banque mondiale, et Antonio Guterres, le secrétaire Général des Nations unies.

Une refonte attendue des accords de Bretton Woods

L’un des objectifs affichés par ce sommet initié par Emmanuel Macron sera de réformer le système financier mondial, crée en juillet 1944 par 44 pays dans le cadre des accords de Bretton Woods (Etats-Unis). A l’origine de la création du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, ces derniers seront remodelés pour répondre aux enjeux écologiques et économiques contemporains.

«On attend de ce sommet qu'il débouche sur de véritables financements transformateurs. Selon les estimations, les montants nécessaires pour y parvenir sont de l'ordre de 2 % du PIB mondial par an, soit 2.000 milliards de dollars», analyse Najat Vallaud-Belkacem, directrice France de l’ONG One, pour Le Point Afrique.

«Ce sont des montants qui peuvent paraître élevés, mais il faut avoir en tête par exemple que c'est plus de 10 fois ce montant qui a été dépensé pour faire face au Covid à l'échelle du monde. La question c'est : préfère-t-on faire les bons investissements structurants en temps utile, ou attendre les après-catastrophes pour consacrer beaucoup plus d'argent à écoper ?», conclu l’ancienne porte-parole du gouvernement entre 2012 et 2014.

L’idée d’une taxe carbone sur le transport maritime

Dans cette optique, l’une des pistes qui devrait être avancée dès ce jeudi sera de mettre en place une taxe carbone sur le transport maritime mondial, selon Les Echos. La présidence française confirme que le sommet international organisé ce jeudi et ce vendredi pourrait «donner un écho nouveau» à cette proposition formulée depuis quelques années par les Iles Marshall et les Iles Salomon.

Incité à réduire ses émissions de CO2 ces dernières années, le secteur maritime, acheminant plus de 80% du commerce mondial, représente près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon les estimations, la mise en place d’une taxe spécifique permettrait de rapporter potentiellement 100 milliards de dollars par an, soit plus de 91 milliards d’euros.