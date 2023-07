Une des plantes les plus venimeuses au monde enfermée dans un jardin britannique

Connue sous le nom de Gympie Gympie, une des plantes les plus venimeuses au monde a été enfermée dans un jardin botanique en Angleterre ce mercredi 5 juillet.

La plante sera conservée dans une vitrine en verre gardée sous clef. L'une des plantes les plus venimeuse au monde, nommée Gympie Gympie a été enfermée ce mercredi 5 juillet au sein du jardin botanique d'Alnwick, dans l'est de l'Angleterre, selon la BBC.

De son nom scientifique «Dendrocnide moroides», cette plante, qui peut dépasser les trois mètres de haut, est considérée comme la plus dangereuse au monde, puisqu'elle engendre de lourdes blessures à ceux qui auraient la mauvaise idée de l'effleurer. «C'est la douleur la plus puissante que vous puissiez imaginer, c'était comme être brûlé à l'acide, et électrocuté en même temps», avait expliqué le Dr Marina Hurley après avoir expérimenté cette douleur à des fins scientifiques, sur le site The Conversation.

Selon la BBC, la plante originaire d'Australie et d'Indonésie a été enfermée dans une vitrine en verre au sein du département des espèces présentant du venin. «Il y a de petits poils dessus, donc si vous passez devant et qu'il y a un contact avec la peau, les poils de la plante poussent sous la peau, se détachent et injectent du venin - ce qui a été décrit comme étant électrocuté et incendié en même temps», a précisé John Knox, guide touristique au Poison Garden, revenant ainsi sur les symptômes décrits précédemment.

La Gympie Gympie sera surveillée par une seule personne, qui sera en charge de la nourrir et de l'arroser. John Knox a précisé que la plante resterait derrière la vitre puisque si ses «poils étaient soufflés, ils pourraient provoquer de graves allergies», aux visiteurs ou aux personnels.