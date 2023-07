Corée du Sud : vague d’enthousiasme après la naissance de jumelles pandas géants

Un zoo sud-coréen a annoncé la naissance de jumelles pandas géants, les premières à voir le jour dans le pays, suscitant une vague d'enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Une naissance qui ravit les Sud-Coréens. Deux pandas géants ont vu le jour dans un zoo en Corée du Sud. Une première pour le pays.

Les jumelles sont nées vendredi dans le parc d'attractions Everland, proche de la capitale, qui les a présentées dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. La vidéo, mise en ligne mardi, montre la mère, Ai Bao, en plein accouchement, se roulant dans sa cage avant de donner naissance à deux minuscules pandas.

La première jumelle pesait 180 grammes et la seconde 140 grammes, a précisé le zoo. «La mère et les pandas jumelles sont en bonne santé», a déclaré un représentant du zoo dans un communiqué. La vidéo de la naissance des jumelles a été visionnée 640.000 fois sur Youtube depuis sa mise en ligne.

A South Korean zoo said it had recently welcomed the first giant panda twins to be born in the country https://t.co/QwPoQ9Om6i pic.twitter.com/QUQdAe0bCb

— Reuters (@Reuters) July 11, 2023