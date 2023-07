Météo : orages, pluie, canicule… Quels sont les départements placés en vigilance ce lundi ?

Orages, pluie, canicule... Météo-France a place 63 départements métropolitains en vigilance pour ces phénomènes météorologiques ce lundi 24 juillet 2023.

Un pays en alerte. Météo-France continue de ses bulletins d'alerte au coeur d'un été qui s'annonce tumultueux, entre orages, canicules et risque de pluie-inondation.

Vigilance Canicule

Concernant la vigilance à la canicule, ce lundi 24 juillet au matin, seuls trois départements étaient encore concernés. La Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont placées en vigilance orange canicule et les Alpes-Maritimes en vigilance jaune.

Au niveau des températures, il fera jusqu'à 38 °C en Corse ce lundi et 31 °C dans les Alpes-Maritimes.

Vigilance Orage

Pour ce qui touche aux orages, Météo-France a placé en vigilance 57 départements métropolitains. Ils sont tous en vigilance jaune et requiert une attention plus particulière que d'habitude.

Une majorité de l'Est de la France est concernée par cette vigilance aux orages, ainsi qu'une partie du centre et de la Bretagne et de la Normandie.

Vigilance pluie-inondation

Après les fortes pluies qui ont touché la France toute la journée de dimanche, Météo-France a placé en vigilance jaune pluie-inondation, quatre départements du Nord. Sont concernés par cette vigilance jaune, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.

De la pluie est donc attendue dans la partie Nord du pays mais également, sans alerte particulière, le long de la façade Ouest et dans la partie Sud-Est.