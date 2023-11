La terre a tremblé ce samedi matin dans la Manche

Très tôt ce samedi 11 novembre, un tremblement de terre a frappé le Nord-Cotentin (Manche). Les relevés indiquent qu'il s'agissait d'un séisme d'une magnitude de 3,1.

La terre a tremblé. Ce samedi à 6h36 précisément un séisme a touché le Val de Saire, sur le territoire de la commune du Vicel (Manche).

Les mesures indiquent une profondeur de 6 m, une magnitude locale de 3,1 sur l’échelle de Richter et une intensité de 5. Le tremblement de terre a été ressenti dans un rayon de 17 km autour de l'épicentre, situé entre Valcanville et Le Vicel. Le tremblement de terre n'a pas causé de dégâts majeurs et aucune victime n'a été signalée.

Des secousses ressenties

Michel Mauger et Jacques Lecoq, maires de Barfleur et Valcanville confirment à Ouest-France «avoir ressenti les secousses et reçu plusieurs témoignages de personnes dont les maisons ont tremblé. Mais il n’y a pas eu de blessés ni de dégâts matériels».

Les habitants du Val de Saire sont invités à faire part de leur témoignage sur le site du RéNaSS, le réseau national de surveillance sismique France séisme.

Si les tremblements de terre sont peu fréquents en France, ils ne sont pas rares pour autant. En juin dernier, un séisme plus significatif, de magnitude 5, avait été ressenti dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime.