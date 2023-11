Tempêtes en Bretagne : le montant du fonds d'urgence pour les sinistrés dévoilé

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a annoncé ce vendredi 17 novembre la dotation de 50 millions d’euros apportée au «fonds d’urgence exceptionnel» pour les sinistrés touchés par les tempêtes qui ont traversé la Bretagne et la Manche.

Un soutien financier bienvenu dans les régions sinistrées. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a dévoilé vendredi le montant du «fonds d’urgence exceptionnel» destiné aux sinistrés de la Bretagne et de la Manche, à savoir 50 millions d’euros.

«C’est une première enveloppe de 50 millions d’euros d’argent public que je suis capable de vous annoncer ce matin, avec en particulièrement un axe sur le reboisement», a détaillé le ministre sur France Inter.

«On a la catastrophe naturelle qui est possible pour le Pas-de-Calais et pas la Bretagne, d'où ce fonds de solidarité qui va nous permettre de (...) tenir l'engagement pris par le président de la République d'être aux côtés des rescapés de cette tempête», a ajouté Christophe Béchu.

A l’inverse des communes dans le Nord et le Pas-de-Calais touchées ces derniers jours par des crues et inondations, la Bretagne et la Normandie n'ont en effet pas été reconnues comme étant en état de catastrophe naturelle. Le ministre a ainsi déploré que «pour des raisons historiques, une tempête ne peut pas en métropole être une catastrophe naturelle alors qu'un cyclone en Outre-mer peut l'être», et qu'il «faudra que cela change».

Un autre fonds de 80 millions d’euros pour les agriculteurs

Ce mercredi, le gouvernement a déjà annonce le déploiement d’un fonds de 80 millions d’euros dans les prochains jours à destination des agriculteurs sinistrés dans les Hauts-de-France, en Bretagne et en Normandie.

«La Bretagne va bénéficier de la procédure de reconnaissance de calamité agricole et 80 millions d’euros dédiés aux difficultés sur la totalité de cette façade vont être versés en complément des aides», a détaillé le ministre vendredi.