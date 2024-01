Joconde aspergée de soupe : qu'est-ce que «Riposte alimentaire», le collectif à l'origine de cette action ?

Deux femmes ont ce dimanche aspergé avec de la soupe la vitre blindée protégeant La Joconde, le célèbre tableau de Léonard de Vinci exposé au Louvre à Paris. Une action revendiquée par un collectif baptisé «Riposte alimentaire». Qui est-il ?

Depuis quelques années, la liste des opérations menées par des groupes écologistes dans les musées s'allonge. Dimanche 28 janvier, des militantes du collectif Riposte Alimentaire ont aspergé la Joconde de soupe. Le groupe écologiste a revendiqué sa nouvelle campagne sur les réseaux sociaux.

631 jours après notre première action de blocage, #DernièreRénovation c’est terminé





Pendant près de deux ans des citoyens et citoyennes se sont mobilisé·es pour mettre la #RénovationThermique sur le devant de la scène médiatique et politique.



Sur X, l'action coup de poing est décrite comme «le coup d'envoi (d'une) campagne de résistance civile, qui porte une demande claire, profitable à toutes et tous : la sécurité sociale de l'alimentation durable».

Un «CHangement radical de société» Prôné

Le collectif s'est présenté comme «une campagne de résistance civile française qui vise à impulser un changement radical de société sur le plan climatique et social» et a annoncé sur une story Instagram remplacer la campagne «Dernière Rénovation», fondée en 2022.

Le mouvement dit garantir le droit fondamental à l’alimentation, la santé, la vie des paysans, accusant le gouvernement de «trahisons au sujet des engagements climatiques et écologiques».

Ils réclament l'instauration d'une carte alimentaire vitale de 150 euros par mois, un nouveau système de cotisation pour une distribution «plus juste», des initiatives de sensibilisation citoyenne sur les enjeux agricoles et écologiques, ainsi qu'une rémunération plus digne pour les agriculteurs.

À la suite de l’action de dimanche, le collectif Riposte alimentaire a appelé à «rejoindre les agriculteurs dans leurs mobilisations». Cet appel a été également signé par Greenpeace, Alternatiba, les Amis de la Terre, France nature environnement, les Soulèvements de la terre, Attac, Youth for Climate, ou encore Extinction Rebellion et plusieurs dizaines d’autres associations et personnalités.

une série d'Opérations militantes

Sacha, 24 ans, et Marie-Juliette, 63 ans, sont les deux femmes derrière l’action de dimanche, ayant jeté leur thermos rempli de soupe sur la Joconde. À ce moment, elles portaient un tee-shirt sur lequel est écrit le nom de leur collectif, qui a revendiqué l'action sur X.

«Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? L'art ou le droit à une alimentation saine et durable ? Notre système agricole est malade. Nos agriculteurs meurent au travail. Un Français sur trois ne fait pas tous ses repas tous les jours», ont-elles exprimé.

Depuis plusieurs années, une série d’opérations militantes a visé des œuvres dans des musées à travers le monde. En octobre 2022, deux jeunes femmes portant des tee-shirts «Just Stop Oil» avaient ainsi projeté le contenu de deux boîtes de soupe à la tomate sur le chef-d’œuvre de Van Gogh les «Tournesols» à la National Gallery à Londres.

De la même manière que Sacha et Marie-Juliette, elles s’étaient collées au mur en criant : «Qu’est-ce qui vaut le plus, l’art ou la vie ?».