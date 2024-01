La Norvège se prépare à sa plus grosse tempête depuis 30 ans

La dépression, baptisée Ingunn, va toucher l’ensemble de la Scandinavie dans les heures à venir avec des rafales pouvant atteindre 180 km/h dans l’ouest de la Norvège. Le nord de la Grande-Bretagne pourrait également subir des dégâts.

Après Belal à La Réunion, un nouveau phénomène climatique de grande ampleur pourrait toucher l’autre pôle de la planète. La Scandinavie a commencé à se barricader en vue de l’arrivée de la tempête Ingunn.

La dépression se déplace vers la côte occidentale de la Scandinavie, entraînant des rafales proches des 180 km/h. Les villes de Trondheim et Bodo, situées sur le littoral, devraient être victimes de vents violents. A l’intérieur des terres, la vitesse du vent sera légèrement inférieure, mais atteindra tout de même jusqu'à 100 km/h.

Routes, écoles, lignes de ferry, aéroports... Gunn Robstad Andersen, membre de l'Autorité norvégienne de l'inspection du travail, a exhorté l’ensemble de la population à rester chez elle et à annuler ses déplacements.

«Il est important de sécuriser les objets en vrac et d'évaluer si le travail effectué à l'extérieur peut être modifié ou reporté. J’invite toutes les personnes à travailler à leur domicile et éviter les déplacements inutiles.»

A Major winterstorm will hit #Norway on Wednesday. The system will undergo a rapid intensification and reach minimum pressure of 940 hPa or lower. Due to the fast storm movement 3-hourly pressure tendencies will exceed +/- 20 hPa! pic.twitter.com/pkcOuXtq9N

— Matthias Sänger (@myweather_ch) January 29, 2024