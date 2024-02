Mayenne : le Parti animaliste porte plainte contre l’abattoir de Craon, mis en cause par L214

Le Parti animaliste français a annoncé ce mercredi par voie de communiqué son intention de porter plainte contre l’abattoir de Craon, en Mayenne, après l’enquête menée par L214.

Une action pour le respect du bien-être animal. Mis en cause dans une enquête de l'organisation de défense des droits des animaux, L214, l’abattoir de Craon en Mayenne fait à présent l’objet d’une plainte déposée par le Parti animaliste français.

C’est par voie de communiqué que le Parti animaliste a annoncé déposer cette plainte ce mercredi. «Cette action vise à obtenir justice pour les animaux maltraités et à garantir qu’un comportement ne reste pas impuni», a déclaré Sandra Krief, candidate du parti pour les Européennes de juin 2024.

«Nous demandons en outre que les autorités compétentes prennent des mesures immédiates pour assurer le respect de la législation sur le bien-être animal. Cela inclut des inspections plus fréquentes et plus approfondies des abattoirs, ainsi que des sanctions sévères contre toute entreprise violant les normes établies», a-t-elle ajouté.

«Une enquête alarmante»

Dans son enquête, L214 a dénoncé «des souffrances à chaque étape de la chaîne d’abattage». De nombreuses vidéos viennent étayer les accusations portées par l’organisation de défense des droits des animaux, qui dans son compte-rendu a précisé que «les images montrent des animaux encore conscients après l’étourdissement : des veaux, vaches, bœufs, moutons relèvent la tête et se débattent avant et après l’égorgement.»

Outre un dépôt de plainte pour «cruauté, sévices graves et mauvais traitements, pour tromperie du consommateur et pour les infractions commises par l’employeur envers ses salariés», L214 a demandé à la préfecture de Mayenne et au ministère de l’Agriculture de fermer l’abattoir de Craon.

Le Parti animaliste, qui avait obtenu 2,81% des voix lors des élections de 2019, porte dans son programme 2024, «une réduction de la consommation et de la production de produits d’origine animale de 50 % sous cinq ans, afin de réduire significativement le nombre d’animaux tués.»