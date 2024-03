Voici la signification de ces 5 symboles liés au recyclage

Chaque 18 mars c’est la journée mondiale du recyclage. Pour vous aider à différencier les nombreux symboles et logos présents sur les emballages et les produits, voici la signification de 5 d’entre eux.

En 2023, 89% des Français déclaraient trier leurs déchets, tandis qu’un sur deux le faisait systématiquement, d’après une enquête de l'Idverde, entreprise paysagiste française spécialisée dans la réalisation et l’entretien d’espaces verts et d’équipements sportifs.

La France continue donc de s'inscrire dans cette démarche, grâce notamment à des mesures essentielles comme les logos associés au recyclage que vous pouvez retrouver au dos des produits que vous achetez en magasin. Mais que signifient-ils ?

En l’honneur de la journée mondiale du recyclage on vous décrypte les 5 logos les plus présents sur nos emballages.

Cercle de Möbius

©DR

Le Cercle de Möbius, aussi appelé Ruban de Möbius, est le symbole universel des matériaux recyclables depuis 1970.

Il indique que le produit ou l’emballage est techniquement recyclable mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il peut être jeté dans la poubelle de tri (c’est notamment le cas du plâtre qui est recyclable en déchetterie mais pas dans les bennes).

Triman

©DR

Ce symbole figure obligatoirement sur tous les emballages et les produits à recycler depuis janvier 2015. Il signifie que le produit est recyclable et qu’il doit être trié. Il s’applique aussi bien pour les emballages pouvant être jetés dans les poubelles de tri (jaune) que dans les conteneurs à verre.

Point vert

©DR

Ceci est le pictogramme de CITEO, éco-organisme qui se place au service des entreprises pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers, en les transformant en nouvelles ressources.

Ce symbole ne signifie pas que l’emballage est recyclable, mais que l’entreprise qui met en vente le produit participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages en s’acquittant d’une redevance auprès de CITEO.

Tidyman

©DR

Probablement le plus important de tous, ce symbole rappelle simplement que les déchets sont à jeter dans une poubelle, et non pas sur le trottoir d’en face, ou sur la pelouse d’un parc.

Poubelle barrée

©DR

Ici, le déchet doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Cela concerne notamment les ampoules, les équipements électriques et électroniques tels que les piles ou les produits dangereux.