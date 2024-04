Véhicules électriques et hybrides : les ventes au niveau mondial devraient atteindre un nouveau record en 2024

Les ventes de véhicules hybrides et électriques devraient atteindre cette année un nouveau record de vente au niveau mondial. Les prévisions tablent sur une hausse de 20% malgré un ralentissement de la croissance sur certains marchés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les véhicules hybrides et électriques ont la cote. Il est de plus en plus fréquent d’en croiser sur sa route, et cela se reflète dans les ventes, qui explosent.

Elles devraient atteindre un record historique, selon les prévisions de l'influente Agence internationale de l'énergie (AIE) qui assure que la plupart des voitures électriques coûteront le même prix que leurs équivalents à essence d'ici à 2030 en raison de la baisse des prix.

Les constructeurs automobiles se sont plaints du ralentissement de la croissance de la demande de voitures électriques, ce qui les a obligés à baisser les prix pour faire face à la concurrence.

Electric cars' growth this year builds on a record-breaking 2023, when sales soared by 35% to almost 14 million





Demand was largely concentrated in China, Europe & the US, but momentum is picking up in key emerging markets such as Viet Nam & Thailand ➡️ https://t.co/EYxUcbgu5B pic.twitter.com/C9D7DLVo1I

— International Energy Agency (@IEA) April 23, 2024