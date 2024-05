Waze et Google Maps : pourquoi les trajets les plus rapides ne sont pas toujours recommandés

Depuis quelques années, les applications GPS comme Waze ou encore Google Maps, ne conseillent plus les trajets les plus courts à leurs utilisateurs. La raison derrière ce choix n’est pas liée à un bug mais plutôt, à une décision du gouvernement.

Elles sont devenues indispensables à tous nos trajets : les applications GPS comme Waze ou Google Maps sont maintenant presque omniprésentes dans les véhicules. Utiles pour éviter les bouchons, les accidents ou simplement, trouver son chemin, elles n’indiquent pourtant plus l’itinéraire le plus rapide aux utilisateurs.

Un trajet plus écologique

Par défaut, ce sont les routes et itinéraires les plus écologiques qui sont proposées aux conducteurs depuis deux ans. La raison, une décision du gouvernement datant d’août 2022, relative aux services numériques d’assistance aux déplacements. Dans le décret n°2022-1119, il est indiqué que les services «visant à faciliter les déplacements» sont tenus de proposer des itinéraires moins polluants pour l’environnement, quitte à avoir un trajet légèrement plus long.

Pour cela, les utilisateurs sont redirigés vers des routes à la vitesse réduite. Les routes sont donc hiérarchisées en fonction de leur impact écologique et non par rapidité. Cette nouvelle classification permet à la fois de plus faibles émissions de carbone mais aussi, une économie sur le carburant.

Sensibiliser les utilisateurs

De plus, le décret stipule que les applications GPS sont dans l’obligation de «rendre accessible un message de sensibilisation». Waze et Googles Maps doivent ainsi mettre à disponibilité des alternatives de déplacement, en transport en commun ou à vélo par exemple. Les quantités de gaz à effet de serre et polluants émis pour tous les modes de transport proposés sont aussi indiquées à l’utilisateur.

Ce décret de 2022 permet ainsi une conduite plus responsable, une empreinte carbone réduite et aide aussi à désengorger les petites routes, souvent prises d’assaut car plus rapides. Néanmoins, bien que le trajet écologique soit maintenant le premier proposé par défaut, il est toujours possible de choisir le plus rapide depuis ces applications.