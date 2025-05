«Si vous sentez un goût métallique dans votre bouche, la foudre peut frapper» : un expert en survie donne ses conseils pour échapper à un orage en pleine campagne

Le printemps et l’été sont des saisons propices aux orages. Ce phénomène météorologique peut néanmoins s’avérer dangereux, en raison de la forte activité électrique qu’il génère avec ses éclairs. Un expert dévoile de précieux conseils pour se protéger de la foudre.

On le sait, un orage peut s’avérer dangereux, notamment en raison de la foudre. Cette décharge électrique intense est capable de tuer un homme ou un animal, le corps pouvant agir comme un véritable paratonnerre.

Le foudroiement direct se produisant le plus souvent en pleine campagne, Basquecraft, expert en survie et nature, a livré quelques conseils pour se protéger en cas d’orage, lors d’un podcast avec le youtubeur espagnol Jordi Wild, intitulé «The Wild Project».

«La meilleure chose est de s'accroupir»

Dans un premier temps, l’expert recommande, si possible, de ne pas se rendre en pleine campagne pour une balade, si un orage est prévu. Ensuite, si jamais un orage provient en pleine promenade, le spécialiste conseille de trouver un endroit pour se protéger. «Si vous sentez un goût métallique dans votre bouche, que les poils de vos bras commencent à se lever, alors la foudre peut frapper. Donc, des précautions extrêmes doivent être prises», indique-t-il.

Une autre possibilité est de s’accroupir en cherchant un abri. «Laissez votre sac à dos et glissez-vous vers le bas. Essayez de chercher une forêt et des buissons pour vous réfugier», recommande-t-il. Le fait de s’accroupir est recommandé, car la foudre est attirée par tout ce qui dépasse : arbre, pic, homme debout. «La meilleure chose que vous pouvez faire est de s'accroupir», de sorte que si la foudre finit par tomber, elle passe entre les jambes et ne touche aucun organe vital, seul le caoutchouc des semelles des chaussures, qui n'est pas un conducteur.

Cependant, l’expert révèle qu’il est préférable de ne pas s’allonger. Et pour cause : la conductivité peut «vous faire subir des effets similaires, même si elle ne tombe pas sur vous parce que le sol est chargé à proximité». Il est donc possible de s’isoler au maximum du sol, au moyen de différents matériaux : rouleau de corde, sac de couchage ou sac à dos, dont l'armature est posée sur le sol.

Enfin, le spécialiste recommande de s’abriter dans une voiture. «Elles agissent comme des cages de Faraday, donc rien ne vous arrivera», explique-t-il. Une chambre métallique comme une voiture isolera son intérieur des champs électriques statiques et permettra de protéger des chocs électriques, comme la foudre.

Selon une étude publiée dans la revue «La Météorologie», réalisée par le spécialiste Stéphane Schmitt, expert à Météorage, et le météorologue Michaël Kreitz, sur les dix dernières années, 215 cas de foudroiements ont été constatés dans 20 pays d'Europe, provoquant 83 décès et faisant 971 blessés. En France, 56 cas de personnes foudroyées ont été relevés.