Ces 5 astuces pour éloigner les guêpes de votre pique-nique

Manger à l'extérieur peut être aussi agréable que délicat, quand les guêpes s'en mêlent. Pour éviter ce désagrément, il existe cependant plusieurs conseils à suivre.

En période estivale, les repas d'extérieur se multiplient. Que ce soit à l'occasion d'un barbecue en terrasse ou d'un pique-nique en pleine nature, la présence de nourriture peut attirer certains insectes volants, comme les guêpes.

Choisir soigneusement son emplacement

La première étape pour un repas réussi en extérieur est son emplacement. Plus que le cadre dans lequel il sera consommé, cela permet de s'assurer d'une certaine tranquillité. Ainsi, il est conseillé de fuir les poubelles publiques ainsi que les arbres fruitiers, qui constituent des zones privilégiées de nombreux insectes volants, guêpes comprises. De même, il faut éviter les zones près de l'eau (étangs, lacs), bien que parfois pittoresques, car ce sont des lieux appréciés par ces petits êtres vivants. Un lieu dégagé, à l'écart, sans végétation dense est idéal pour un pique-nique réussi.

rester calme en cas de rencontre

Si une guêpe se montre lors d'un déjeuner ou dîner en extérieur, il est essentiel de garder son calme. En effet, que ce soit les guêpes, les abeilles ou encore les frelon, un mouvement brusque est interprété comme une agression, eux qui disposent d'une excellente vue. C'est dans ces cas qu'ils peuvent alors se sentir en danger et piquer. Il faut donc garder son sang froid et ne surtout pas faire de mouvement brusque ni s'éloigner en courant.

Offrir de la nourriture en la déposant plus loin

Si les guêpes sont déjà présentes, une option préconisée par les spécialistes est d'identifier quel type de nourriture les intéresse pour leur en offrir un morceau à l'écart. Au fil de l'été, les aliments préférés des guêpes évoluent. Au début de la saison, elles sont plus attirées par les aliments protéinés alors qu'à la fin des beaux jours, elles cherchent des produits sucrés. Cela représente différentes phases par lesquelles passent les colonies de guêpes. Si ce qu'elle recherche est une nourriture riche en protéine, c'est qu'elle va partager sa trouvaille avec d'autres congénères affamés.

Adapter sa tenue vestimentaire

Cela peut paraître difficile à croire, mais pour éviter les guêpes lors d'un pique nique, l'anticipation est prioritaire. En effet, en se parant de couleurs vives, les risques d'attirer les guêpes sont supérieures. Selon plusieurs études, la couleur jaune serait celle qui attise le plus la curiosité des guêpes. En plus des vêtements portés, le comportement de ces insectes prouve qu'il faut éviter les parfums forts, notamment les senteurs fruités.

les Eloigner avec du café torréfié

Il existe de nombreux produits connus pour éloigner les guêpes, grâce à leur odeur. Le marc de café, résidu de sa percolation, est une solution de grand-mère particulièrement efficace. Il agit comme répulsif, dont seulement deux à trois cuillères à soupe enflammées feront effet. En se consumant, une odeur forte sera libérée et permettra de ne pas être dérangé. En outre, les clous de girofle, l'ail, le vinaigre blanc, le concombre ou encore la lavande ont également des propriétés répulsives. Cette dernière, par contre, pourrait poser problème en attirant les abeilles.