La moitié des adultes britanniques passent moins de trois heures par semaine à l'extérieur, selon une étude

Selon une enquête récente, la moitié des adultes britanniques passent moins de trois heures par semaine à l'extérieur. Un foyer sur cinq ne bénéficie pas d'un espace vert à moins de quinze minutes à pied de son domicile.

Des Anglais quasi-reclus. Réalisée par The Wildlife Trusts, un groupement d'associations de charité britannique, une enquête réalisée auprès de 2.000 personnes a démontré que la moitié des adultes britanniques passent moins de trois heures par semaine à l'extérieur.

Un résultat qui contraste beaucoup avec l'enfance, deux tiers des mêmes personnes révélant avoir passé plus de la moitié de leur temps libre à l'extérieur lorsqu'elles étaient plus jeunes.

Pourtant, passer du temps dehors est reconnu pour ses bienfaits significatifs sur la santé physique et mentale. Des études ont montré qu'un accès régulier aux espaces verts réduit les consultations chez le médecin généraliste de 28%.

Le gouvernement s'est engagé à garantir à chacun l'accès à un espace vert à moins de 15 minutes à pied de son domicile, mais actuellement, un foyer sur cinq n'en bénéficie pas. L'accès est encore plus difficile dans les quartiers défavorisés.

«Être en pleine nature nous apporte tellement de joie : l'air pur, le soleil, le chant des oiseaux et de nombreux bienfaits prouvés pour la santé», a déclaré Dom Higgins, responsable santé et éducation chez Wildlife Trusts.

«Il est donc difficile de ne pas s'inquiéter du nombre de personnes qui passent si peu de temps dehors, mais il faut tenir compte du fait que tout le monde n'a pas facilement accès à la nature», ajoute-t-il.

Dans le cadre de cette enquête, deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que le fait de repenser à leurs souvenirs d'enfance les incitait davantage à renouer avec la nature.

«Nous encourageons les gens à prendre quelques minutes pour se remémorer un souvenir d'enfance passé en plein air, puis à s'aventurer dehors et à renouer avec la nature. Se reconnecter à la nature peut être aussi simple que de s'arrêter pour respirer profondément dans un parc près de chez soi ou de s'allonger par terre», conclut le responsable santé et éducation chez Wildlife Trusts.