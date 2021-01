Pakistan : une chrétienne de 12 ans violée et enchaînée dans un enclos à bétail pendant 5 mois

Une jeune fille de 12 ans a été enlevée, puis retenue captive et violée pendant cinq mois par un homme de 45 ans, au Pakistan pays où la communauté chrétienne est régulièrement la cible de persécution.

Selon The Telegraph et l'ONG Aid to the Church in Need, la police, sollicitée à plusieurs reprises par la famille de la victime, a secouru au mois de décembre la fillette à Faisalabad. Retrouvée dans un état déplorable, la jeune mineure avait été contrainte d'épouser son tortionnaire qui l'avait affectée au nettoyage des excréments des animaux dans sa ferme.

Aid To the Church in Need indique qu'elle avait été enlevée le 12 juin dernier. Son père a mis en cause le comportement de certains policiers auteurs selon lui de remarques christianophobes à l'égard de sa propore famille. Il a également pointé du doigt un rapport médical réclamé par la justice pakistanais qui affirme que la jeune fille est âgée de 17 ou 18 ans, alors que son certificat de naissance délivré par l'état civil ne laisse aucun doute sur ses 12 ans.

Au Pakistan, pays à majorité musulmane où la peine de mort pour blasphème a été introduite dans le Code pénal en 1986, on déplore la mort de 307 chrétiens, en raison de leur foi, pour la seule année de 2020. L'affaire Asia Bibi demeure à ce jour l'une des plus emblématiques. Désormais recluse au Canada, elle avait été condamnée à mort en 2010 pour blasphème avant d'être finalement acquittée après une forte mobilisation internationale.