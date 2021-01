Le logiciel le plus dangereux au monde neutralisé

Europol et Eurojust ont annoncé mercredi avoir pris le contrôle d'Emotet, un logiciel malveillant ravageur, en coopération notamment avec les Etats-Unis et le Canada.

C'est le réseau le plus sophistiqué et le plus dangereux du monde qui sévissait ces dernières années. Emotet, qui avait réussi à compromettre plusieurs dizaines de milliers de machines dans le monde, vient d'être maîtrisé par des enquêteurs de plusieurs pays dont la France.

Il permettait d'injecter des malwares dans les ordinateurs ciblés via des campagnes de phishing qui contenaient des documents word malveillants. Ensuite, les machines ciblées fonctionnaient comme un réseau de machines zombies, pilotées par un serveur qui les activaient.

«Une équipe de criminels gérait ce serveur et maintenait ouvert l'accès aux ordinateurs contrôlés. Ensuite, ces accès étaient mis à la location d'autres réseaux criminels, qui pouvaient ainsi injecter leur ransomware à une multitude d'ordinateurs», selon la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de le Direction centrale de la police judiciaire.

«Ils pouvaient ainsi exfiltrer des données et de l'argent mais il est difficile de chiffrer le nombre de victimes. Celles qui ont pu être identifiées ont été contactées par leur fournisseur d'accès qui les a guidées pour nettoyer leur ordinateur», explique-t-on de même source.

Selon l'AFP, en France, une campagne Emotet avait ciblé certains services du ministère de la Justice, des magistrats et des avocats parisiens en septembre 2020.

