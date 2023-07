Wi-Fi : comment repérer une connexion suspecte sur votre réseau ?

Connexion plus lente, activités inhabituelles sur votre réseau… Quelqu’un utilise peut-être votre Wi-Fi à votre insu. Si vous avez des soupçons, voici quelques conseils simples pour vérifier votre réseau et bloquer les éventuels indésirables.

Votre voisin squatte-t-il votre réseau internet sans votre autorisation ? Il arrive parfois que des appareils soient connectés à votre Wi-Fi à votre insu. La connexion internet devient alors plus lente et l’utilisateur indésirable nuit également à la sécurité du réseau. Il existe quelques moyens simples de s’assurer si d’autres appareils sont connectés ou non et les bloquer.

Pour le vérifier, il faut d’abord vous rendre sur la page d’administration de votre box internet, selon les conseils donnés par 01Net. Voici les liens correspondant à chaque opérateur :

- Orange : tapez http://192.168.1.1/ ou http://livebox/ dans la barre d’adresse de votre navigateur. Vous pouvez également voir vos équipements connectés depuis l’application mobile «Orange et moi».

- Bouygues : tapez https://mabbox.bytel.fr/ dans la barre d’adresse

- SFR : même opération, mais à cette adresse http://192.168.1.1

- Free : rendez-vous sur http://mafreebox.freebox.fr/

La page vous affichera alors les périphériques et réseaux et vous pourrez ainsi voir tous les appareils connectés à votre Wi-Fi y compris les TV ou les imprimantes. Si vous ne voyez pas de connexion, il est possible que l’utilisateur indésirable se soit connecté plus tôt et n’apparaisse pas à ce moment-là. Il est donc préférable de vérifier aussi l’historique des connexions. Si vous repérez des activités inhabituelles comme des sites que vous n’avez jamais consulté, alors il est probable que quelqu’un utilise votre réseau.

La première démarche à réaliser pour bloquer cet autre utilisateur est de changer votre identifiant et votre mot de passe. N’hésitez pas à le renforcer en utilisant par exemple une vingtaine de caractères. Deuxièmement, n’utilisez jamais le chiffrement WEP qui est connu pour être vulnérable et exploité. Enfin, vous pouvez activer des pare-feux ou des routeurs afin de vous protéger contre ces intrusions. Pour une protection optimale, ne donnez pas le mot de passe de connexion à n’importe qui et n’oubliez pas de le changer régulièrement ou de désactiver la Wi-Fi en cas de départ en vacances par exemple.