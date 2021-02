«Affaire conclue» : l'antiquaire Caroline Margeridon se fait cambrioler 500.000 euros

Des cambrioleurs ont pénétré dans l'appartement de Caroline Margeridon ce vendredi 12 février, et ont volé l'équivalent de 500.000 euros. L'antiquaire de l'émission «Affaire conclue» n'était pas présente à son domicile parisien pendant les faits.

Les malfaiteurs sont repartis avec des bijoux, des montres, de la maroquinerie de luxe et de l'argent liquide. Les autorités ont été contactées en début de soirée, vers 19h30, et une source proche du dossier a confié au Parisien que les voleurs ont pénétré dans le domicile entre 12h30 et 19h30.

L'appartement situé dans le XVIIe arrondissement de la capitale a été pillé, et le rideau métallique qui protégeait une fenêtre a été forcé.

Une enquête a été ouverte et les voisins seront interrogés pour tenter d'identifier les malfaiteurs.