A 15 ans, il est arrêté pour 34 cambriolages

Un gros palmarès pour un si jeune âge. Un adolescent de 15 ans a été arrêté par la gendarmerie de Loire-Atlantique, la semaine dernière, suspecté d’avoir cambriolé 34 résidences de la commune de Couëron, près de Nantes.

Ces vols ont eu lieu à partir de novembre 2020 et le jeune homme avait déjà été placé en garde à vue quelques semaines plus tôt puis relâché, pour une tentative qui n’avait pas fonctionné.

Cette fois, racontent les militaires sur Facebook, ils ont eu la possibilité de pousser plus loin leurs investigations, en retrouvant dans son sac à dos un tournevis et un marteau. Ils ont alors fait le lien avec les nombreux cambriolages de la commune et ont obtenu de perquisitionner le domicile familial où il vit.

Cette perquisition s’est avérée fructueuse, puisque de nombreux objets déclarés comme volés lors des derniers mois y ont été découverts. Des bijoux, des enceintes bluetooth, des jeux vidéo et des consoles, ou encore des «numéraires» (argent en espèce).

L’enquête est toujours en cours, concluent les gendarmes.

