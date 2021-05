Féminicide de Mérignac : ce que l'on sait de la mort de Chahinez, 31 ans, brûlée vive par son mari

Elle s'appelait Chahinez et avait 31 ans. Mardi 4 mai, à Mérignac, près de Bordeaux, cette mère de trois enfants est morte, brûlée vive par son mari dont elle avait déjà signalé les violences.

Tuée en pleine rue

Ce soir-là, aux alentours de 18h10, Mounir B., 44 ans, armé, a poursuivi son épouse dans la rue et a tiré plusieurs coups de feu en direction de ses jambes, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Il a ensuite rejoint la victime, l'a aspergée de liquide inflammable et l'a immolée par le feu, alors qu'elle était encore en vie.

Par la suite, il est revenu sur ses pas pour brûler la maison. Les trois enfants de la victime n'étaient pas présents au moment des faits. Selon le parquet, Mounir B. a été arrêté environ une demi-heure plus tard, alors qu'il «était porteur d'un fusil de calibre 12, d'un pistolet à gaz et d'une ceinture de cartouches».

Un récidiviste

Le meurtrier de Chahinez avait déjà été emprisonné pour violences conjugales l'année dernière. Le parquet mentionne une condamnation pour «violences volontaires par conjoint» le 25 juin 2020, avec une peine de 18 mois de prison dont 9 mois avec sursis et mandat de dépôt à l'audience. Il s'agissait déjà d'une récidive, sur la même victime, à savoir sa femme.

«A compter du 5 octobre» de la même année, Mounir B. a bénéficié d'une mesure de placement extérieur spécifique pour les auteurs de violences conjugales. Libéré le 9 décembre 2020, «il était depuis suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde», précise le parquet.

Il était notamment soumis à «une obligation de soins» et à «l'interdiction d'entrer en contact avec la victime» ou «de paraître à son domicile». Chahinez ne disposait pas de téléphone grave danger (TGD) et son bourreau n'avait pas de bracelet anti-rapprochement.

Le 15 mars dernier, la jeune femme avait à nouveau déposé plainte au commissariat de Mérignac, signalant une nouvelle agression de la part de son mari. Le parquet affirme que l'intéressé, recherché par la police, était alors resté «introuvable».

Une «mission d'inspection» diligentée

Dans un communiqué, le parquet de Bordeaux a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par conjoint et destruction par incendie.

Par ailleurs, jeudi 6 mai, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, respectivement ministres de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, ont conjointement saisi l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice dans le cadre de cette affaire.

Horrifiée par ce crime ignoble, j’adresse mon sincère soutien à la famille de la victime. Le combat contre les violences conjugales et les féminicides continue. Merci @PoliceNat33 pour leur intervention ayant permis d’interpeller le mis en cause.https://t.co/lCyH7kenaR — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 5, 2021

Ils diligentent ainsi «une mission d'inspection de fonctionnement [...] sur les faits criminels survenus ce mardi à Mérignac». Concrètement, des inspecteurs sont dépêchés sur place afin d'identifier d'éventuels manquements dans la gestion de cette affaire.

Ils sont chargés de «vérifier les modalités de mise en oeuvre de la mesure de sursis probatoire» dont Mounir B. a fait l'objet, d'«examiner si cette prise en charge a été correctement effectuée et suivie» et enfin «d'analyser les suites réservées à la plainte du 16 mars 2021 déposée par la victime». Les premières conclusions de cette mission sont attendues le 11 mai prochain.

Des réactions entre colère et émotion

Mercredi soir, 300 personnes se sont rassemblées en hommage à Chahinez, à l'appel de collectifs de défense des femmes. Elles ont déposé fleurs et bougies près des lieux du drame et quelques mots ont été inscrits sur le trottoir : «On ne t'oublie pas».

Dans l'entourage de la victime, plusieurs personnes étaient au courant des violences qu'elle subissait. Une de ses voisines, Anne, raconte que la jeune femme qualifiait son mari de «monstre».

En plus d’être multirécidiviste il avait une arme à feu!!!! Encore!!! Mais que fait @GDarmanin ??? https://t.co/2TJLVem9YO — Anne-Cécile Mailfert (@AnneCMailfert) May 5, 2021

Elle se souvient d'avoir vu son visage marqué de «deux yeux au beurre noir» et affirme que Chahinez a «eu le larynx écrasé» en juin dernier. «Il n'a fait que trois mois de prison et il continuait à circuler dans le quartier», s'indigne la voisine.

Originaire d'Algérie, la victime était arrivée en France il y a cinq ans, avec ses deux enfants de 12 et 7 ans, issus d'un premier mariage. Elle a eu son troisième fils, âgé de 5 ans, avec Mounir B. C'est pourquoi l'une de ses connaissances, Chahima, âgée de 19 ans, a décidé d'ouvrir une cagnotte sur Instagram (TousavecChahinez) «pour qu'elle puisse être enterrée en Algérie auprès de sa famille».

Sur Twitter, plusieurs associations ont directement mis en cause la responsabilité de l'Etat dans la mort de la jeune femme. Elles soulignent notamment que le ministère de l'Intérieur avait annoncé en février que les préfets avaient pour consigne de «systématiquement saisir les armes des conjoints violents dès la plainte».

«En plus d'être multirécidiviste, il avait une arme à feu ! Encore ! Mais que fait Gérald Darmanin ?», a écrit la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert. «Inaction de l'Etat, tout le monde savait qu'il était dangereux et armé», a accusé Osez le féminisme.