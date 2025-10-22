Faits divers
Tentative de viol dans le RER C : le suspect se reconnaît sur les vidéos mais conteste les accusations
Jeune femme retrouvée morte dans un canal à Lille : le procureur appelle à cesser la diffusion d'images de vidéosurveillance
Pas-de-Calais : attaqué par un rottweiler alors qu’il promène son chien, il étrangle le molosse à mains nues pour s’en sortir
Pyrénées-Atlantiques : une brigade des douanes saisit près de 800.000 euros en liquide, avant de subir une tentative de cambriolage
Toulouse : en érection, il se glisse dans le lit d'une femme pour l'agresser sexuellement et est condamné pour «violation de domicile»
Procès du meurtre de Lola : le verdict attendu ce vendredi, Dahbia Benkired encourt la perpétuité incompressible
En directProcès du meurtre de Lola : «Vous avez essayé d'effacer Lola, mais c'est raté», dit l’avocat des parties civiles à l'accusée
Procès du meurtre de Lola : ce qu’il faut retenir des émouvants témoignages de la famille et de l’interrogatoire de Dahbia Benkired
En directProcès du meurtre de Lola : «J’avais trop de haine en moi, je voulais la faire sortir en faisant du mal à quelqu’un», déclare Dahbia Benkired
