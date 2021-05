Suspecté de vendre de la drogue, un homme sauvé de la noyade par un policier

A Nancy vendredi, un Mexicain de 19 ans qui tentait de fuir une patrouille de police en se jettant dans l'eau a été secouru par un des policiers alors qu'il était en train de se noyer.

Les fonctionnaires l'avaient surpris un peu plus tôt à quelques rues de là en train de tendre un petit sachet à une femme contre un billet et le suspectaient donc de vendre des stupéfiants.

L'affaire a commencé sur une tentative de contrôle, elle s'est terminée par un sauvetage dans l'eau. Vendredi vers 18h30 à Nancy, une patrouille de trois policiers a aperçu sous un porche un individu qui tendait un petit sachet à une femme, qui elle même semblait lui remettre un billet. Pensant qu'il pouvait s'agir d'une vente de stupéfiants, les agents se sont approchés pour contrôler les identités mais l'homme a pris la fuite en courant.

Pendant la course-poursuite, il s'est débarrassé d'un sachet qui, après avoir été retrouvé par un des policiers, s'est avéré être de la drogue. Acculé, le suspect s'est jeté dans le canal entre deux péniches, refusant de regagner la berge malgré les injonctions des policiers.

Voyant l'homme faiblir, sans prise pour se tenir à la péniche, et la tête immergée de plus en plus fréquemment, l'un des agents a sauté dans l'eau pour le secourir. Selon le rapport d'intervention, l'individu, un Mexicain de 19 ans, a remercié les policiers de lui avoir sauvé la vie. Il devra répondre des suspicions de vente de drogue pesant sur lui.