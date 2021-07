Etats-Unis : une star de TikTok meurt après une fusillade dans un cinéma

Une star du réseau social TikTok, Anthony Barajas, est décédée ce samedi 31 juillet, des suites de ses blessures quelques jours après avoir été victime d'une fusillade au sein d'un cinéma du sud de la Californie.

Accompagnée de sa petite-amie, le jeune homme de 19 ans assistait à la projection du film «American Nightmare 5», lundi 26 juillet, lorsqu'un homme a ouvert le feu dans un cinéma de la ville de Corona. La jeune femme, Rylee Goodrich, âgée de 18 ans est décédée sur place. Anthony Barajas avait été, lui, transporté à l'hôpital où il était sous assistance respiratoire.

Les deux victimes ont été retrouvées près de leurs fauteuils, a indiqué CBS. «A un moment donné, un employé ou des employés sont entrés dans le cinéma pour effectuer leur nettoyage et c'est à ce moment-là que l'appel au 911 a été passé», a affirmé, il y a quelques jours, le caporal du département de la police de Corona, Tobias Kouroubacalis à CBS Los Angeles. Selon un membre du personnel, personne n'aurait entendu le coup de feu. Les forces de l'ordre ont déclaré que les victimes auraient reçu une balle dans la tête.

Près d'un million de followers sur TikTok

Le suspect, Joseph Jimenez, 20 ans, a été arrêté mardi soir pour suspicion de meurtre, tentative de meurtre et vol qualifié. Il est détenu sous caution de 2 millions de dollas, rapporte CNN. «Le public ici cherche vraiment un mobile. Pour le moment, il n'y a pas de mobile. C'est une attaque non provoquée», a affirmé plus tôt cette semaine, le capitaine de police, Paul Mercado, au média américain.

Anthony Barajas était connu en ligne sous le nom de «itsanthonymichael». Il compte près d'un million de followers sur TikTok et plus de 50.000 sur Instagram.