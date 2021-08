Toulouse : une femme violée en allant acheter de la drogue au Mirail

Une information judiciaire contre X pour viol et agressions sexuelles a été ouverte par le procureur de Toulouse, après qu’une femme venue acheter de la drogue a été agressée de la sorte dans la cité du Mirail, dans la nuit du 25 au 26 juillet.

Alors qu’elle avait payé sa dose de stupéfiants et qu’elle s’apprêtait à quitter les lieux, l’un des dealers aurait identifié la quarantenaire comme une proche d’un consommateur qui devait de l’argent aux trafiquants. Avec sa bande, il l’a alors obligée à les conduire jusqu’à un distributeur, pour lui faire retirer plusieurs centaines d’euros, rapporte La Dépêche.

Les délinquants ont cependant estimé que cela ne suffisait pas. Certains l’ont violée, avant de la laisser repartir.

La victime avait déposé plainte le lendemain. Les enquêteurs sont parvenus à interpeller deux mineurs, mais l’un a été mis hors de cause. L’autre a pour le moment été mis en examen pour extorsion aggravée et placé en détention. L’enquête est toujours en cours pour retrouver la totalité des agresseurs et identifier ceux ayant participé au viol.