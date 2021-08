Nice-Marseille : la justice veut frapper fort

A la suite des violentes échauffourées qui ont émaillé la rencontre Nice-Marseille dimanche soir, le parquet de Nice a ouvert plusieurs enquêtes préliminaires pour faire toute la lumière sur les faits. Ces investigations ont été confiées à la Sûreté Départementale des Alpes Maritimes.

Jets de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive, utilisation d’installation mobilière ou immobilière comme projectile, dégradations graves et violences volontaires aggravées : ces agissements perpétrés lors du derby Nice-Marseille dimanche soir sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à trois années de prison, 45 000 euros d’amende et d’une interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant 5 ans.

L’enquête confiée à la police nationale des Alpes-Maritimes aura pour but d’identifier les auteurs de ces incidents supporters, joueurs et membres du staff des deux équipes.

L’examen des enregistrements de vidéosurveillance permettra de « déterminer la responsabilité de chacun », indique le procureur de Nice. Pour l’heure, aucune garde à vue n’a été ordonnée.

Un salut nazi en tribune ?

En outre, la justice serait également en possession d’une vidéo illustrant un homme mimant la kippa avant d’effectuer ce qu’il semble être un salut nazi, au sein de la tribune des ultras de l’OGCN.

« Nous ne pouvons rester dans l’inaction face à de tels actes, a réagi ce lundi SOS Racisme. Dans un contexte où les actes antisémites s’accroissent de manière de plus en plus délibérée et publique, il est primordial qu’il y ait une réaction forte face à de telles actions. »

L’association demande aux instances sportives notamment à la Ligue du Football Professionnel mais aussi aux pouvoirs publics ainsi qu’au club de l’OGC Nice qu’une enquête soit ouverte afin d’apporter toute la lumière sur cette affaire et d’interpeller l’auteur présumé des faits.