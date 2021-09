Charente-Maritime : séquestrée pendant trois ans par sa mère et sa sœur

Une jeune femme de 25 ans s’est échappée de chez elle, il y a plusieurs jours à Bignay (Charente-Maritime), en accusant sa mère et sa sœur de l’avoir volontairement enfermée dans la maison, dans des conditions abjectes, pendant trois ans.

Les faits remontent au 24 août, lorsque la victime est parvenue à s’enfuir et trouver refuge chez une voisine. Affaiblie et marquée par des traces de violence, comme le rapporte France Bleu, elle a ensuite déclaré aux gendarmes avoir été «séquestrée dans un habitat insalubre», décrit un communiqué du procureur de La Rochelle. Dans le logement, elle a affirmé «avoir été violentée à plusieurs reprises pour avoir tenté de se rebeller ou de partir, avoir été régulièrement privée de repas, et subir des conditions de vie indignes».

Des faits qui seraient «en lien avec un rite religieux suivi à la lettre par sa mère et sa sœur», détaille également le magistrat.

Des planches de bois sur la fenêtre

Plusieurs éléments ont permis de corroborer les accusations. Des examens médicaux ont noté une «altération générale de sa santé compatible avec les faits allégués». Les forces de l’ordre se seraient également rendus dans la maison en question et auraient découvert un logement insalubre et une chambre parsemée d’excréments et de déchets. La fenêtre était bloquée par des planches de bois, relate Sud Ouest.

Les gendarmes de Saint-Jean-d’Angély ont interpellé la mère (58 ans) et la sœur (27 ans). La première a été hospitalisée sous contrainte avant de pouvoir être entendue. Elle nie les accusations. La seconde est restée silencieuse. Les deux ont été mises en examen pour séquestration de nature criminelle. Elles ont également été placées en détention provisoire.