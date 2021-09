Sarthe : une femme se retrouve face à un serpent sous la douche

Cette habitante de Saint-Paul-le-Gauthier dans la Sarthe a eu une grosse frayeur. Et pour cause, alors qu’elle prenait sa douche dans la soirée de mercredi 8 septembre, un serpent est remonté par les canalisations avant de finir à ses pieds.

C’est aux alentours de 20h que le récit, rapporté par Ouest-France, commence. Deborah, jeune femme de 27 ans, prend tranquillement sa douche lorsqu’elle sent une drôle de sensation au niveau de ses pieds. Elle baisse alors les yeux et découvre avec horreur qu’elle partage sa douche avec un serpent.

«Quand je l’ai senti sur mes pieds, j’ai hurlé et je suis sortie en courant», raconte-t-elle au quotidien.

Averti par les cris de Deborah, son compagnon arrive dans la salle de bain. Il découvre la jeune femme apeurée et tétanisée, et sous la douche, le reptile long de plus d’un mètre. Calme et réactif, il identifie rapidement l’animal grâce à internet: une couleuvre d’Esculape, un serpent a priori inoffensif.

Après avoir décidé de ne pas prévenir les pompiers, le conjoint de Deborah parvient à capturer le serpent à l’aide d’un bâton et d’un carton, puis le relâche dans la nature.

La présence du reptile qui peut atteindre une longueur d’1 mètre 60, s’expliquerait par «un défaut d’étanchéité, à l’extérieur de la maison, du réseau d’assainissement». Le couple a entamé des travaux de rénovation afin d'éviter de faire nouvelles mauvaises rencontres ... sous la douche.