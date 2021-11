Rodéo urbain : deux «Dalton» placés en garde à vue

Deux motards, membres du collectif de rappeurs lyonnais appelé «Les Dalton», ont été interpellés mercredi matin et placés en garde à vue pour avoir participé à un rodéo urbain à Lyon.

C'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui l'a annoncé sur Europe 1.

Gérald Darmanin sur la bande lyonnaise qui se surnomme "les Dalton" : "Ce matin même, deux interpellations ont eu lieu"#Europe1 pic.twitter.com/zcdnbShHDh — Europe 1 (@Europe1) November 10, 2021

Un premier membre des «Dalton» avait été condamné en comparution immédiate mercredi 3 novembre à huit mois de prison avec sursis pour un rodéo urbain en plein centre-ville de Lyon.

Le jeune homme de 19 ans avait également écopé d'une amende de 100 euros et n'a plus le droit de conduire une moto. Il devra également suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

L'homme avait été placé en garde à vue vendredi 29 octobre après un rodéo urbain dans le centre ville de Lyon. Il se trouvait alors seul sur sa moto tandis que deux autres personnes chevauchant une seconde moto étaient en fuite.

Les trois motards avaient emprunté les quais du Rhône, avant de passer notamment par la place Bellecour et le secteur de Perrache. Sur des vidéos et des photos diffusées sur le compte Instagram de ce collectif de rappeurs adeptes des rodéos urbains, qu'ils pratiquent déguisés en «Dalton», on pouvait voir notamment les trois motards, cagoulés et masqués, vêtus de tenues rayées jaune et noir. Une des deux motos est peinte avec les mêmes couleurs.

Un «comportement irresponsable»

Sur Twitter, la préfecture du Rhône avait dénoncé un «comportement irresponsable». «Ces individus ne portent aucun message. Ce sont des délinquants», avait-elle ajouté.

Comportement irresponsable. Merci à nos policiers qui ont stoppé ce rodéo et interpellé l’un des deux pilotes, qui est placé en garde à vue.



Ces individus ne portent aucun message. Ce sont des délinquants. Ceux qui en font la promotion ne font qu’encourager ces comportements. https://t.co/1k89IdZcJo — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 29, 2021

«Je condamne fermement le rodéo réalisé en plein centre-ville aujourd'hui. Il est intolérable que la population soit exposée à de tels risques», avait écrit de son côté sur Twitter le maire EELV de Lyon, Grégory Doucet.