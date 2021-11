Mayenne : il publie des photos de son ex-compagne dénudée et est condamné à 4 mois de prison

Une vengeance après la séparation. Un homme de 36 ans a été condamné ce mardi à quatre mois de prison ferme pour avoir harcelé son ex-compagne et pour avoir publié des photos d’elle dénudée sur Les réseaux sociaux.

Au mois d’août dernier, alors qu’ils étaient en vacances au Pays basque, la petite amie de ce jockey de Mayenne décide de le quitter. Il n’accepte pas cette séparation et décide de se venger d’elle. Dès septembre, il commence à harceler son ex-compagne d’appels téléphoniques, rapporte France Bleu.

En une semaine, le Mayennais lui a passé 320 coups de téléphone, dont 80 en une seule nuit. À la barre, il prétend avoir voulu contacter son ex pour pouvoir récupérer ses affaires. «Vous pourrissez son quotidien ! Même vos parents vous ont dit d'arrêter», lui a alors répondu le président du tribunal, selon le média local.

En plus de ces centaines d’appels, l’homme décide d’aller encore plus loin en publiant sur son compte Facebook des photos de son ex petite amie dénudée, en partageant également publiquement ses coordonnées et son numéro de téléphone.

Le couple travaillait également dans la même entreprise, et la victime a affirmé être la cible de paroles et regards agressifs de la part de son ex-compagnon.