Saint-Denis : une tentative d'incendie déjouée au village Bel Hiver, la mairie porte plainte

Une tentative d'incendie du village Bel Hiver, site qui accueille les festivités de Noël de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a été déjouée vendredi 10 décembre. La mairie a annoncé porter plainte.

Dans la nuit de vendredi à samedi, «à deux reprises, plusieurs individus ont tenté d'incendier les installations électriques de la patinoire prenant aussi le risque de mettre le feu à l'hôtel de ville, au village de Bel Hiver et aux bâtiments d'habitation à proximité de ses installations», a déclaré la mairie de la ville, dans un communiqué mis en ligne ce samedi.

Tentative d’incendie criminel du village Bel Hiver de Saint-Denis : la municipalité déposera plainte et ne cédera pas aux menaces et intimidations proférées à l’encontre de ses élus et des bâtiments municipaux. pic.twitter.com/CoIH0im7fh — Mathieu Hanotin (@MathieuHanotin) December 11, 2021

Ces tentatives «ont été déjouées grâce aux policiers nationaux et municipaux, aux agents de sécurité et à plusieurs habitants». «Les images de vidéosurveillance ont été récupérées et seront utilisées dans le cadre d'une plainte déposée ce jour par la Ville», a ajouté la municipalité avant de préciser que «d'autres équipements municipaux ont également été menacés, notamment la piscine de la Baleine et la cérémonie d'ouverture de Bel Hiver».

Une enquête en cours

Selon France Bleu, l'incendie a été préparé avec de l'essence et des cocktails Molotov. Une enquête est en cours.

Dans son communiqué, la mairie précise que ces «évènements s'inscrivent dans un contexte délétère de menaces et d'intimidations des élus récurrentes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines». «De nombreux agents publics qui poursuivent leur engagement subissent également des "coups de pression" insupportables», dénonce la municipalité.