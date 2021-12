Nord : une ado de 13 ans retrouvée morte dans un squat

Une adolescente a été retrouvée morte dans un appartement squatté à Roubaix. Les circonstances du décès sont encore inconnues.

Mercredi 22 décembre, la police de Roubaix a été alertée de la présence d’une jeune fille décédée à l’intérieur d’un appartement dans le quartier d’Alma, au nord de la ville.

«Je vous confirme la découverte hier du corps sans vie d’une adolescente âgée de 13 ans et demi dans un appartement squatté à Roubaix, rue de la Barbe d’Or», a confirmé Carole Etienne, la procureure de Lille.

L’adolescente a fugué de chez elle quelques jours plus tôt et s’est réfugiée dans cet appartement avec deux autres jeunes filles, une majeure (20 ans) et une autre mineure (17 ans).

C’est d’ailleurs celle-ci qui a contacté la police, vers 9h, après être «sortie en pleurs de l’immeuble», selon les résidents.

Un de ces habitants a raconté à La Voix du Nord ce dont il a été témoin : «elle m’a expliqué que son amie avait beaucoup bu la veille, qu’elle l’avait laissée allongée sur un matelas et qu’au petit matin, elle s’était rendu compte de son décès.»

Pour l’instant, les circonstances de sa mort sont encore inconnues et «une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort. Des investigations sont en cours, notamment médico-légales», a confié Carole Etienne.