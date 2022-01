Besançon : Un réseau de trafiquants de drogues tombe à Planoise

Douze personnes ont été interpellées mardi à Planoise, un quartier de reconquête républicaine à Besançon, a-t-on appris ce samedi 15 janvier. Elles sont suspectées de participer à un système clanique de vente de drogue.

Les gendarmes de la section de recherche de la ville ont saisi plusieurs kilos de résine de cannabis et de cocaïne estimés au total à près de 2 millions d'euros à la revente.

L'enquête a commencé juste après un péage de l'autoroute A36 à hauteur de Vaux-les-Prés (Doubs). Ce 11 janvier 2020, suite à renseignement, les gendarmes ont observé un homme transférer trois sacs d'un véhicule à un autre, pendant qu'une deuxième personne était en surveillance.

Après plusieurs mois d'investigations, les hommes de la section de recherche de Besançon ont mis au jour un réseau de trafic de stupéfiants qui alimente deux points de deal dans le quartier de reconquête républicaine Planoise de Besançon. Ils ont identifié douze individus qu'ils suspectaient de prendre part à ce réseau, organisé en système clanique avec au moins six personnes issues de la même famille.

200 militaires mobilisés

Un convoi d'approvisionnement a été intercepté en novembre dernier. A bord, les gendarmes ont saisi 162 kg de résine de cannabis et 6,6 kg de cocaïne, d'une valeur à la revente estimée respectivement à environ 1,3 million d'euros et 430.000 euros.

Les interpellations ont eu lieu le 11 janvier grâce à la mobilisation de 200 militaires et cinq équipes cynophiles. Elles ont donné lieu à la mise en examen de dix suspects pour trafic de stupéfiants. En perquisition, les enquêteurs ont saisi six véhicules, 178.000 euros et à nouveau, des produits stupéfiants.