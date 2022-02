Nordahl Lelandais : la 2e semaine du procès s'ouvre avec le témoignage des parents de Maëlys

Le procès de Nordahl Lelandais s’est ouvert il y a une semaine, et de nombreux témoins ont déjà témoigné à la barre. Ce lundi, les parents et la soeur de Maëlys doivent à leur tour faire leur déposition, et les prochains jours d’audience seront consacrés aux faits, à savoir le rapt et le meurtre de Maëlys.

Avant leur prise de parole, les débats doivent toutefois se poursuivre autour de la deuxième agression sexuelle dont est accusé Nordahl Lelandais, sur l'une de ses cousines, âgée de 6 ans, et qui se serait produite une semaine avant la disparition de Maëlys.

Vendredi dernier, l’ancien maître-chien a en outre reconnu avoir caressé le sexe d’une deuxième petite cousine, de 4 ans cette fois-ci, dans son sommeil. Il a toutefois nié une fois de plus toute agression sexuelle de la petite Maëlys De Araujo.

Les parents de la petite fille de 8 ans, disparue le 27 août 2017, doivent à leur tour témoigner à la barre dans l’après-midi. Tout le reste de la semaine de procès sera consacrée aux faits, en retraçant le déroulé des événements survenus à Pont-de-Beauvoisin les 27 et 28 août. Seront notamment auditionnés des témoins présents lors de la cérémonie de mariage au cours de laquelle Maëlys a été enlevée par Nordahl Lelandais.

Lelandais interrogé sur la mort de Maëlys en fin de semaine

Des experts toxicologiques et les médecins légistes seront également entendus. À la fin de la semaine, ce sera au tour de l’accusé de répondre aux questions sur la mort de Maëlys. Un interrogatoire très attendu, qui permettra, si Nordahl Lelandais parle, de connaître les raisons et circonstances de l'enlèvement et de la mort de la petite fille. Le verdict est quant à lui attendu pour le 18 février.

La première semaine d’audience était consacrée à la personnalité de Nordahl Lelandais. Le premier jour du procès a notamment été marqué par les excuses qu’il a formulées auprès de la partie civile, et a reconnu avoir «donné la mort» à l’enfant de 8 ans.

Si plusieurs de ses anciens amis et compagnes l’ont décrit comme une personne «serviable», «marrante», «accueillante», le procès a aussi permis de montrer au grand jour les côtés sombres de Nordahl Lelandais : addiction à la cocaïne, à la pornographie, attirances sexuelles pour les jeunes filles, crises de colère… Autant de révélations qui pourraient mettre à mal sa défense, alors qu'il risque la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de vingt-deux ans.