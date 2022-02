Affaire Jubillar : un enregistrement de Cédric Jubillar lors d'une conversation avec ses proches sème de doute

Un nouvel enregistrement audio de Cédric Jubillar sème le doute dans l'affaire de la disparition de sa compagne Delphine, en décembre 2020. Il s'agit d'une conversation téléphonique datant d'avril 2021 entre le principal suspect et un couple d'amis de sa femme, où il s'emporte contre l'idée de poursuivre les recherches autour de Cagnac-les-Mines (Tarn).

Ce couple met en doute la culpabilité de Cédric Jubillar dans la disparition de Delphine. Enervé, ce dernier s'est alors défendu :«Y’a pas de soucis ! Aie des doutes, sauf que, comme tu peux le voir, y’a pas de preuves». Ajoutant qu' «avant de faire des grands blablabla, on redescend sur terre et on cherche des preuves. Je n’ai rien à cacher, je l’ai déjà dit à ta femme, je n’ai rien à cacher. Je m’en bats les couilles».

Il s'indigne même que les recherches pour retrouver le corps de Delphine s'éternisent. «Cherchez dans Cagnac, je ne sais pas ce que vous allez chercher. On a été 2000 à faire la battue, je pense qu’à Cagnac, il n’y a plus rien à fouiller».

«Vous n’êtes qu’une bande de dindes»

Et Cédric Jubillar va même plus loin dans cette conversation. «Ce qui m’a fait rire, c’est votre façon de parler, de rire ou de pleurer avec vos t-shirts et banderoles, vous êtes pathétiques. Vous n’êtes qu’une bande de dindes gloussant devant les caméras. Vous faites pitié».

Une réaction peu appréciée par les amis de Delphine. Si bien que ces derniers n'ont pas hésité à lui rétorquer : «Ta femme c’est ma copine, c’est une maman. Je fais ce que j’ai à faire. C’est quoi qui t’emmerde? Que je cherche?».

Ce vendredi 11 février, Cédric Jubillar est à nouveau interrogé devant les deux juges chargés de l'enquête. Il doit être questionné sur ses déclarations faites à son co-détenu et qui ont relancé les fouilles dans le village de la victime.