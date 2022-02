Pyrénées-Atlantiques : la villa de l’ex-épouse de Vladimir Poutine taguée dans la nuit

Des tags «anti-poutine» aux couleurs de l’Ukraine ont été inscrits dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 février sur la villa «Suzanna»de l’ancienne femme du président russe à Anglet, près de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

«Fuck Poutine», «Putin suka» (Poutine sale chien), «Slava Ukraina» (Gloire à l’Ukraine), sont les messages qui ont été retrouvés dimanche matin sur l'immense demeure de Lioudmila Poutina, ex-épouse du président russe, divorcée de ce dernier en 2014.

La villa de l’ex-femme de Poutine à Biarritz ce matin. pic.twitter.com/QA2tg6d5K3 — Anya Stroganova (@anyastr) February 27, 2022

En plus des injures, les couleurs bleu et jaune de l'Ukraine, récemment envahie par la Russie, se retrouvent sur l'ensemble des murets entourant la propriété. La villa semble toutefois inhabitée, et en cours de travaux. Un petit engin de chantier bloque l'entrée du portail principal.

un autre bien appartenant à la famille poutine

A Biarritz, dans le quartier du phare, en plein centre de la ville, une autre belle demeure appartient à des proches du chef d'Etat russe. Il s'agit d'une maison qui est au nom d'une des filles du dirigeant russe. Pas de graffitis sur celle-ci mais un véhicule de la police nationale stationné dans la rue.

Ces deux résidences pourraient faire partie des biens soumis aux sanctions mises en place par la communauté internationale contre Vladimir Poutine.