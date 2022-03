Pyrénées-Orientales : un jeune homme handicapé violé en pleine rue, deux hommes écroués

Une informaton judiciaire a été ouverte hier à la suite de la violente agression subie par un travailleur handicapé à Enveitg (Pyrénées-Orientales). Deux suspects ont été mis en examen et écroués, en attente de leur procès.

La victime présumée est un jeune homme de 20 ans, en situation de handicap et travaillant à l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) de la ville, d'après les informations de nos confrères de l'Indépendant.

Il se serait fait agresser dans la rue, dans la nuit de samedi à dimanche, non loin de son lieu de travail. Les deux suspects, un homme de 20 ans et un autre de 28 ans, auraient alors tenté de lui dérober ses affaires personnnelles, et la victime aurait été contrainte de pratiquer une fellation sur un des deux agresseurs.

Les deux suspects sont deux personnes sans domicile fixe et en situation irrégulière. Ils ont rapidement été interpellés et placés en garde à vue par les gendarmes de la brigade de Bourg-Madame et de la brigade de recherches de Prades, chargés de l'enquête.

Un des deux hommes a été mis en examen pour «recel de vols avec violences, et non-assistance à personne en danger», quant à celui qui aurait forcé la fellation, il a été mis en examen pour «viol et vol avec violences».