Amiens : deux femmes et un enfant retrouvés morts

Les pompiers ont fait une macabre découverte ce vendredi 15 avril. Dans un appartement situé à Amiens (Somme), les cadavres de deux jeunes femmes et d’un enfant en bas âge ont été retrouvés.

Les trois victimes ont été découvertes par les pompiers à Amiens vers midi, suite à l’appel inquiet d’un proche qui n’avait plus de nouvelles de l’enfant et des deux femmes, ne parvenant pas à les joindre par téléphone. Après avoir utilisé les fenêtres pour accéder au logement d’une des victimes (née en 1993), situé au 82 rue Maberly, les secours sont tombés sur les cadavres de trois personnes de la même famille.

Plusieurs enquêteurs de Creil et de Lille se sont rendus sur les lieux pour enquêter et ont bloqué la rue, empêchant même les habitants d’accéder à leur domicile pendant une bonne partie de l’après-midi. Une fourgonnette et une voiture stationnées devant le domicile ont été minutieusement fouillées.

Des autopsies pratiquées dès samedi 16 avril

Alexandre de Bosschère, procureur de la République, a déclaré que les victimes sont décédées de «mort violente». «Une enquête criminelle est ouverte. La police judiciaire est saisie», a-t-il déclaré à l’AFP, précisant que les causes des décès ne sont pas encore établies.

Selon une source proche de l’enquête, il y a des chances que le crime ait été commis à l’arme blanche : «Deux couteaux portant possiblement des traces de sang ont été découverts. D'autres traces de sang à proximité de l'un des corps étaient visibles», témoigne la source auprès du Courrier picard, qui affirme que des autopsies seront pratiquées dès le samedi 16 avril.

Un quartier «plutôt calme» selon les habitants

Le compagnon de la victime retrouvée morte dans son appartement n’a pas encore pu être interrogé. L’homme né en 1973 est hospitalisé dans un état «grave» selon le parquet, suite à un accident de la route survenu jeudi 14 avril.

Les riverains sont sous le choc, horrifiés par cette découverte inédite dans ce quartier pourtant tranquille : «J’ai quitté mon logement ce matin et je ne me suis rendu compte de rien. Il y a pas mal de locataires ici, mais en général c’était plutôt calme. Il n’y a jamais eu de gros soucis», a confié un jeune homme au journal régional.