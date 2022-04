New York : deux street-artistes français meurent après avoir été happés par le métro

Le monde du Street-Art est en deuil. Pierre Audebert et Julien Blanc, alias Full1 et Jibeone, sont morts ce mercredi 20 avril à New York, happés par le métro. Les deux artistes toulousains, âgés de 28 et 34 ans, s'apprêtaient à graffer à la bombe une rame.

Selon la chaîne ABC7, les corps des deux Français ont été retrouvés près de la station Sutter Ave-Rutland Road vers 7h15, un lieu connu des street-artistes pour être un haut lieu du graffiti new-yorkais.

Les deux hommes ont rapidement pu être identifiées par la police car ils étaient en possession de leur passeport.

D'après la Dépêche, t ous deux réalisaient des œuvres à l'international, récemment au Maroc, en Italie, ou encore à Barcelone. A New York, Pierre Audebert et Julien Blanc accompagnaient le célèbre peintre grapheur Ceet-Fouad en pleine opération promotionnelle.

«Je les considérais comme des frères»

«Comme je n'avais plus de nouvelles d'eux depuis la veille au soir, j'ai cru qu'ils avaient été arrêtés par la police après avoir été surpris en train de graffer», a expliqué ce dernier au quotidien régional. «Lorsque j'ai vu aux infos que deux individus avaient été heurtés par un train dans le lieu où ils voulaient se rendre. J'ai tout de suite fait le rapprochement. Je les considérais comme des frères, je suis totalement effondré par ce qui s'est passé», a-t-il ajouté.

Sur Instagram, l'artiste a posté une photo de ses camarades prises depuis l'aéroport quelques jours plus tôt.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.