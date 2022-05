Les rappeurs Young Thug et Gunna arrêtés par le FBI

Les artistes Young Thug et Gunna dans le viseur de la justice. Les deux rappeurs ont été arrêtés dans l’Etat de Géorgie (Etats-Unis) ce lundi 9 mai en raison de leur implication dans des affaires en lien avec des gangs.

Les deux stars de 28 et 30 ans ont été mises en cause par la justice américaine pour 56 chefs d’accusations, selon le journaliste de la chaîne WSB-TV Michael Seiden. Parmi ces derniers, les deux chanteurs ont notamment été inculpés pour vol à main armée, racket ou encore participation à une activité criminelle en gang.

BREAKING: Rappers @youngthug , @1GunnaGunna among 28 defendants charged in 56 count indictment in Fulton County. My colleague @MarkWinneWSB & I have exclusive details. @wsbtv

L’acte d’accusation de 88 pages indique que Young Thug serait l’un des fondateurs d’un gang affilié aux Bloods et opérant à Atlanta depuis 2012 sous le nom Young Slime Life (YSL). 26 de leurs membres ont également été interpellés et placés en garde à vue dans cette affaire.

Rapper) #YoungThug Buckhead home was raided this afternoon.



It seems he’s headed to Rice St. (Fulton jail)The indictment includes charges of conspiring to violate the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Act, murder, armed robbery, & participation in gang activity pic.twitter.com/RKRDfpxmeA

— Mccanttammy (@mccanttammy) May 10, 2022