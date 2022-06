Collégien attaqué au sabre à Evry : huit mineurs interpellés en Essonne

Huit adolescents ont été interpellés par les autorités dans le cadre de l’agression au sabre, survenue mercredi 18 mai, à l’encontre d’un collégien de 14 ans.

Les responsables retrouvés ? La police a procédé à l’interpellation de huit mineurs qui seraient impliqués dans l’agression au sabre d’un jeune collégien à Evry mercredi 18 mai, alors qu’il se trouvait en cours d’EPS. Parmi les adolescents arrêtés figure celui qui est suspecté d’avoir asséné le coup de katana à sa victime, lui laissant 8 jours d’ITT, 6 points de suture et une plaie au crâne.

Selon une source de CNEWS proche de l’enquête, l’adolescent suspecté d’avoir porté le coup de katana a expliqué lors de sa garde à vue qu’il était en chemin pour vendre son arme blanche, lorsqu’il a croisé sa victime, avec qui il s’était déjà battu auparavant, sur la base d'une rivalité entre bandes adverses d'Evry. Face à lui, le propriétaire de l'arme aurait pris peur, d’où sa réaction.

L'agresseur placé en centre d’éducation fermé

Le jeune garçon issu d’un quartier adverse de la ville, où un autre adolescent avait déjà été poignardé, est déjà connu des services de police, pour des faits de violences et de détention d’arme blanche. Agé de 14 ans au moment des faits, il sera soumis au tribunal pour enfants qui jugera de sa culpabilité ou non. Il faudra attendre six mois pour que la justice décide de la peine qui lui sera attribuée.

Si sa culpabilité est avérée, l’adolescent risque jusqu'à un an et demi de prison. En attendant la décision finale, le jeune suspecté d’avoir porté le coup de katana a été placé sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé.

Les sept autres adolescents interpellés sont les amis de la victime, qui sont suspectés d’avoir provoqué une rixe et asséné plusieurs coups au jeune garçon présumément responsable du coup de katana. Ils ont reconnu les faits et risquent jusqu’à un an et demi de prison pour «violences en réunion». En attendant leur sentence, tous ont été placés sous contrôle judiciaire avec plusieurs mesures restrictives, dont un couvre-feu et l’interdiction de fréquenter certains endroits.