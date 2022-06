Rennes : 11 personnes mises en examen pour trafic de drogue

Onze personnes ont été mises en examen vendredi à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour trafic de stupéfiants, après une saisie record de drogue, véhicules et accessoires de luxe.

C’est une affaire de trafic de drogue d’une importante envergure. Après des mois d’enquête une opération mobilisant plus de 200 gendarmes, policiers et douaniers a été organisée le 31 mai dernier en Loire-Atlantique, dans les Hauts de France et en Ile-de-France.

Plus de 250.000 euros en numéraire et sur des comptes bancaires, 791 kilos de résine de cannabis, 138 kilos de cocaïne, une arme de poing ou encore des voitures et montres de luxe ont été saisis. «Les produits stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis, achetés en quantité importante, étaient entreposés à proximité de Nantes dans divers endroits : notamment des garages et des véhicules remisés dans des boxes», a précisé le parquet de Rennes.

Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert un «système de blanchiment diversifié», avec des investissement dans des commerces, des achats et reventes de véhicules de valeur, de meubles, montres de luxe, voyages.

Parmi les quinze personnes interpellées - neuf hommes et quatre femmes - onze ont été mises en examen et cinq ont été placées en détention provisoire. Elles encourent 10 ans de prison, le double en cas de récidive.

Plus d’un an d’enquête

Alors qu’ils soupçonnaient l’existence d’un trafic de stupéfiants – qui s’est révélé d’ampleur nationale – les enquêteurs ont débuté leurs investigations en mai 2021 dans la banlieue de Nantes (Loire-Atlantique).

De plus, une information judiciaire également avait ouverte dès octobre 2021 par la Juridiction interrégionale spécialisée de Rennes (Jirs), pour trafic de stupéfiants, importation en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et blanchiment.

Cette affaire intervient quelques jours après la saisie de 364 kilos de cocaïne sur le port de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique).