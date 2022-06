Refus d'obtempérer à Paris : le conducteur mis en examen et placé en détention provisoire

Le conducteur soupçonné d’avoir refusé un contrôle de police samedi à Paris, lors duquel des policiers ont tiré, tuant une passagère, a été mis en examen ce jeudi et placé en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire.

L’affaire du conducteur soupçonné d’avoir refusé un contrôle de police samedi à Paris avance. Présenté à un juge ce jeudi, l'homme a été mis en examen, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est également poursuivi des chefs de «récidive de refus d'obtempérer aggravés, récidive de conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire et récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique». Il a été placé en détention provisoire sur le lieu de son hospitalisation.

Après avoir détecté plus d’un gramme d’alcool dans le sang lorsque les policiers voulaient l’interpeller, le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique, d’après nos informations.

Au moment des faits, le conducteur bénéficiait d’un aménagement de peine en semi-liberté, selon les informations obtenues par CNEWS.

Une information judiciaire a été également ouverte aujourd’hui contre les policiers notamment pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.

L'IGPN lance un appel à témoins

Concernant l’enquête sur l’usage de l’arme par les policiers, et à la demande du parquet de Paris, un appel à témoins a été lancé aujourd’hui par l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN).

Plus tôt dans la matinée, les trois policiers ont été libérés après avoir été placés en garde à vue dimanche après le décès de la passagère du véhicule.

Les faits ont eu lieu samedi 4 juin. Une équipe de policiers en VTT avait aperçu une voiture avec un passager sur les sièges arrière qui ne portait par sa ceinture de sécurité. En dépit d’un contrôle de police, le conducteur n’avait pas souhaité obtempérer prenant la fuite en compagnie des trois personnes qui se trouvaient dans le véhicule.

Le véhicule, toujours en fuite, avait été bloqué par la circulation au niveau du 49 boulevard Barbès, dans le 18e arrondissement. Alors qu’il se trouvait coincé derrière un bus, les forces de l'ordre avaient décidé de se porter à sa hauteur, mais le fugitif avait redémarré. C’est à ce moment précis que les policiers avaient décidé d’ouvrir le feu sur le véhicule.

Le conducteur, blessé, était arrivé à fuir avec la voiture et la jeune femme, qui se trouvait à ses côtés, a été grièvement blessée. Elle est décédée dimanche soir. Incapable de conduire, le suspect avait percuté une fourgonnette et sa course-folle s'était stoppée à l’angle de la rue Clignancourt et rue Custine où il sortira de la voiture avant de s’effondrer.

Selon l'AFP, le Parquet de Paris a confirmé, lundi 6 juin, l'ouverture d'une enquête du chef de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée au 2e DPJ. Le parquet a également confirmé l'ouverture d'une enquête «du chef de violences volontaires avec arme par personnes dépositaires de l'autorité publique», confiée à l'IGPN.