«Baby Holly» : disparue bébé et présumée morte, une Américaine retrouvée vivante 41 ans après

L'affaire avait à l'époque passionné les Etats-Unis. En 1981, alors bébé, une Américaine avait mystérieusement disparu. Quarante et un ans plus tard, les autorités de l'Etat du Texas ont annoncé l’avoir retrouvée.

Au départ, un homme et une femme abattus. En janvier 1981, un couple avait été retrouvé mort, visiblement victime d’un homicide, dans une zone boisée de la ville de Houston au Texas. Jusqu’en 2021, l’identité des victimes était restée inconnue. Grâce aux avancées de la science, quarante ans après leur mort, les autorités ont pu établir que les victimes étaient Tina et Harold Clouse, un couple originaire de Floride qui avait une petite fille, Holly.

L’enfant avait donc disparu il y a quatre décennies au même moment que la mort de ses parents. Les autorités texanes sont cependant parvenues à la retrouver. Le procureur général de l'Etat, Brent Webster, a annoncé lors d’une conférence de presse qu’Holly Clouse «a été informée de l’identité de ses parents biologiques et a rencontré virtuellement des membres de sa famille biologique pour la première fois mardi.»

Un meurtre encore obscur

L’enfant avait été retrouvée abandonnée devant une église en Arizona, puis accueillie par une famille qui n’est cependant «pas soupçonnée dans l’enquête». La police est cependant à la recherche de «deux femmes s’identifiant comme membres d’un groupe religieux nomade» qui l’auraient déposée devant l’église.

Les autorités précisent que les suspectes «portaient de longues robes blanches, marchaient pieds nus et ont dit que leurs croyances impliquaient de séparer les hommes et les femmes, d’être végétarien et de ne pas utiliser d’objet en cuir.»

En 1980, la famille Clouse avait été informée quelques semaines avant le drame par une certaine «sœur Susan» que le couple avait rejoint sa communauté, qui s’apparenterait plus à une secte et que ses membres souhaitaient couper les ponts avec l’extérieur.

Si la famille d’Holly Clouse se réjouit d’avoir retrouvé la petite fille, qui a aujourd’hui 42 ans, elle souhaite aussi que le meurtre de Tina et Harold Clouse soit résolu.