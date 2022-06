Meurtre d'Alexia Fouillot : Jonathann Daval condamné en appel à 160.000 euros de dommages-intérets

Condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017, Jonathann Daval a été condamné par la cour d'appel de Besançon. Il doit verser 160.000 euros de dommages-intérêts à la famille de son épouse.

Ce vendredi 10 juin, la cour d'appel de Besançon a confirmé la condamnation de Jonathann Daval qui purge actuellement 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme.

La cour a néanmoins jugé comme «irrecevable» les demandes de frais de succession formulées par les parents de la jeune femme.

De plus, la justice n'a pas non plus retenu le «préjudice médiatique» qui a été attesté par la famille d'Alexia. La famille estimait que l'ampleur médiatique de cette affaire avait rendu plus douloureux et difficile leur travail de deuil.

PLUSIEURS MEMBRES DE LA FAMILLE INDEMNISÉS

Sur les 160.000 euros qu'il devra verser à la famille de son épouse, Jonathann Duval en versera 130.000 aux parents d'Alexia, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Le reste ira à la sœur de la victime Stéphanie Gay, son époux et leur fils qui recevront une indemnisation de 18.000 euros pour la sœur, de 8.000 euros pour l'époux et de 3.000 euros pour le fils.

À noter que le 25 mai 2021, la cour d'assises de Haute-Saône avait condamné Jonathann Daval au versement d'une indemnité de 165.000 euros. Un montant contesté et jugé insuffisant pour la famille.

Les membres de la famille d'Alexia avaient en principe demandé 800.000 euros mais la justice avait ajourné la dizaine d'oncles et tantes de la jeune femme qui n'avaient pas montré de «lien d'affection» avec leur nièce.

RECONNU COUPABLE DU MEURTRE DE SA FEMME EN 2017

Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, Jonathann Daval a étranglé Alexia Fouillot dans leur domicile situé à Gray-la-Ville. Il a transporté son corps le lendemain avant d'y mettre le feu et de donner une alerte en affirmant que sa femme n'était pas revenue de son jogging. Le corps de la victime a été retrouvé deux jours plus tard.