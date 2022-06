Bas-Rhin : un policier s'est suicidé avec son arme de service dans le commissariat de Hagueneau

Un policier de 45 ans a mis fin à ses jours en faisant usage de son arme de service au commissariat de Haguenau (Bas-Rhin) ce jeudi 23 juin.

Une année noire pour les policiers français. Ce jeudi 23 juin, un policier de 45 ans affecté au service «voie publique» à Haguenau (Bas-Rhin) s’est donné la mort avec son arme de service au sein du commissariat de la ville.

Son suicide est survenu quelques mois avant sa mutation dans les Hautes-Alpes. Selon Sylvain André, le secrétaire adjoint Grand Est du syndicat Alternative Police, le drame a eu lieu vers 8h du matin dans les locaux du commissariat de Haguenau, où la victime, célibataire et sans enfants, travaillait depuis près de cinq ans.

Des conditions de travail pointés du doigt

Selon Sylvain André, «cet acte devrait être considéré comme un accident du travail, imputable au service» en raison des mauvaises conditions de travail qu’il décrit. «Il y a un manque d'effectif sur Haguenau et un manque d'attractivité sur le Grand Est qui est connu, les collègues sont à bout physiquement», a détaillé le représentant syndical, ajoutant «un manque de bienveillance et de reconnaissance de la hiérarchie et de l'administration».

Alternative Police a rendu hommage au fonctionnaire de police sur sa page Facebook. «Une profonde tristesse nous étreint ce matin en apprenant que David, 45 ans, affecté dans le Bas-Rhin, a mis fin à ses jours», a assuré le syndicat policier.

Le 31 mai dernier, un policier de 51 ans s’était suicidé près de son domicile à Lerm-et-Musset (Gironde), portant le total de suicides dans la police à 30 depuis le 1er janvier 2022 et le total de suicides chez les forces de l’ordre à 45 pour la même période.