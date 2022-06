Affaire Sophie Le Tan : «il ment tout le temps et il manipule», une ex-compagne de Jean-Marc Reiser témoigne

Le procès de Jean-Marc Reiser, assassin présumé de l'étudiante Sophie Le Tan, a débuté lundi devant les assises du Bas-Rhin. Une ex-compagne de l'accusé a témoigné auprès de CNEWS.

«On ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, il pétait un câble». Au micro de CNEWS, une ex-compagne de Jean-Marc Reiser, accusé d'avoir prémédité le meurtre de Sophie Le Tan, décrit un homme violent et colérique.

«Si c'était trop salé ou pas salé, il attrapait l'assiette et vous l'envoyait vers vous», témoigne cette femme, ajoutant que l'accusé «ment tout le temps» et «manipule».

Jugé devant les assises du Bas-Rhin depuis lundi, Jean-Marc Reiser s'est défendu ce mardi d'être «un monstre», alors que la mère de Sophie Le Tan a dû quitter la salle d'audience en sanglots.

Jean-Marc Reiser nie avoir prémédité son acte

Cette étudiante avait disparu le 7 septembre 2018, jour de ses 20 ans, après être allée visiter un appartement au nord de Strasbourg. Rapidement, les enquêteurs sont remontés vers Jean-Marc Reiser, acquitté faute de preuves dans une autre affaire de disparition en 2001.

D'importantes traces de sang soigneusement effacées ont été découvertes chez lui et de l'ADN de la victime sur une scie dans sa cave. Le corps de la jeune femme a été retrouvée en forêt plus d'un an après. Jean-Marc Reiser a d'abord nié avant de finir par avouer début 2021 avoir tué Sophie Le Tan et l'avoir démembrée. Il assure cependant ne pas avoir prémédité son acte.

L'homme de 61 ans sera interrogé sur le fond de l'affaire vendredi. Le procès s'achève le 5 juillet.