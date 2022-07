Argenteuil : la sûreté urbaine saisit plus de 30 kg de stupéfiants, deux arrestations

Deux hommes ont été arrêtés lundi dernier à Argenteuil (Val d’Oise) pour trafic de drogues.

Deux individus soupçonnés d'être pour l'un, le livreur de drogue et pour l'autre, la nourrice des stupéfiants, ont été interpellés lundi dernier à Argenteuil.

Les enquêteurs de la sûreté urbaine sont convaincus qu'ils commençaient à reconstituer un point de deal «uberisé». En perquisition, ils ont notamment saisi 31 kg de cristaux réagissant au test des amphétamines.

C'est un des points de deal nouvelle génération dont on doit la multiplication au Covid et à ses semaines de confinement. Secteur Charcot à Argenteuil, la sûreté urbaine en co-saisine avec la PJ locale avait démantelé ce point de vente «uberisé», comprendre qu'il fonctionnait par livraison.

Mais depuis peu, les policiers avaient repéré un nouveau manège illicite laissant penser que des trafiquants commençaient à remettre en route le commerce lucratif.

Suite à une surveillance, les enquêteurs ont arrêté deux hommes. L'un est suspecté d'être la nourrice qui gardait à son domicile la drogue destinée à être livrée aux clients par le second interpellé.

En perquisition, les effectifs de la sûreté urbaine ont saisi un peu plus de 31 kg de cristaux réagissant aux amphétamines, mais aussi 18 g de cocaïne, 1,9 Kg de résine de cannabis, idem pour l'herbe de cannabis. Autre découverte notable : un fusil à canon scié et plus de 200 cartouches de divers calibres.

L'homme suspecté d'être le livreur était peu connu de la police tandis que son acolyte ne l'était pas du tout. Ils ont été déférés pour être jugés en comparution immédiate mais l'audience a été reportée. Le suspect des livraisons a été placé en détention provisoire en attendant.